19:44 17 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.10
  • EUR86.97
Поиск
Здание правительства по улице Званба 9

Горсобрание утвердило план изменения схемы движения на улицах Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
199 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210317/1032035959/Gorsobranie-utverdilo-plan-izmeneniya-skhemy-dvizheniya-na-ulitsakh-Sukhuma.html

Заседание депутатов городского Собрания состоялось 17 марта. Изменения схемы движений коснутся улиц Ардзинба, Званба, Академика Марра, Воронова и Читанава.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Движение по улицам Академика Марра и Званба в Сухуме планируется сделать односторонним, сообщил на заседании депутатов городского Собрания начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации столицы Тимур Абгадж.

© Sputnik / Прохоренко
Парку у подножия горы Хатхуа присвоено имя Георгия Дзидзария

"Движение от улицы Академика Марра по направлению к улице Ардзинба планируется сделать односторонним. Дорога узкая, на этой улице ряд организаций и по левой стороне течет речка. Фактически место парковки невозможное. По улице Званба, где находится третий корпус Кабинета министров, от проспекта Аиааира по направлению к Лакоба очень большой поток транспорта, который приезжает в Кабмин, машины создают заторы, выезд на республиканскую дорогу усложняется", - объяснил он.

© Sputnik
Изменение схемы движения

Также было предложено установить автоматический шлагбаум у гостиницы "Леон" по улице Читанава.

"То есть от гостиницы "Леон" движение начинается пешеходное. Проезд жителей и обслуживающего персонала будет осуществляться с помощью чипов, у них будет доступ к шлагбауму. А с улицы Лакоба дорога будет перекрыта", - объяснил Абгадж.

По словам начальника департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения, изменения коснутся и участка дороги на пересечении улиц Ардзинба и Воронова.

"До войны движение вниз от этого перекрестка было перекрыто, открылось в 1993 году. В этом году планируется закончить благоустройство парка "Сказка" и сделать круговое движение, закрыть движение со стороны улицы Ардзинба, поворот налево на Воронова и самой улицы Воронова, сквозной проезд вниз", - сказал он.

Изменения схемы транспортного движения должны быть осуществлены до начала летнего туристического сезона.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться