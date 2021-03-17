Горсобрание утвердило план изменения схемы движения на улицах Сухума

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Движение по улицам Академика Марра и Званба в Сухуме планируется сделать односторонним, сообщил на заседании депутатов городского Собрания начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации столицы Тимур Абгадж.

"Движение от улицы Академика Марра по направлению к улице Ардзинба планируется сделать односторонним. Дорога узкая, на этой улице ряд организаций и по левой стороне течет речка. Фактически место парковки невозможное. По улице Званба, где находится третий корпус Кабинета министров, от проспекта Аиааира по направлению к Лакоба очень большой поток транспорта, который приезжает в Кабмин, машины создают заторы, выезд на республиканскую дорогу усложняется", - объяснил он.

© Sputnik Изменение схемы движения

Также было предложено установить автоматический шлагбаум у гостиницы "Леон" по улице Читанава.

"То есть от гостиницы "Леон" движение начинается пешеходное. Проезд жителей и обслуживающего персонала будет осуществляться с помощью чипов, у них будет доступ к шлагбауму. А с улицы Лакоба дорога будет перекрыта", - объяснил Абгадж.

По словам начальника департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения, изменения коснутся и участка дороги на пересечении улиц Ардзинба и Воронова.

"До войны движение вниз от этого перекрестка было перекрыто, открылось в 1993 году. В этом году планируется закончить благоустройство парка "Сказка" и сделать круговое движение, закрыть движение со стороны улицы Ардзинба, поворот налево на Воронова и самой улицы Воронова, сквозной проезд вниз", - сказал он.

Изменения схемы транспортного движения должны быть осуществлены до начала летнего туристического сезона.