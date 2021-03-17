В Сухуме появится сквер имени Валериана Кобахия

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о присвоении скверу по улице Аидгылара у здания бывшего Совета Министров имя политического деятеля Валериана Кобахия.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что семья Кобахия готова в перспективе установить памятник за свой счет. Место установки будет зависеть от решения Монументальной комиссии.

Депутаты Сухумского горсобрания единогласно поддержали это предложение.

Валериан Кобахия – советский государственный и партийный деятель. С 1958 года был председателем Исполнительного комитета районного Совета в Абхазской АССР, с 1962 года занимал должность первого секретаря Гудаутского районного комитета компартии Грузии.

С 1965 по 1975 годы Кобахия был первым секретарем Абхазского областного комитета компартии Грузии, а с 1975 по 1978 годы секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

С 1978 по 1990 годы Валериан Кобахия работал в должности председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. 25 августа 1990 года в качестве главы парламента подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии. Кобахия скончался 28 июня 1992 года.

Также на заседании встал вопрос о переименовании улицы Северная на Новом районе и присвоении ей имени ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера Ордена Леона Дмитрия Гамгия. Обсуждение и решение этого вопроса было решено перенести на следующее заседание.