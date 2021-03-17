Еще 27 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

В Абхазии
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12603 человека.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 27 человек из 182 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10. В Ткурчалской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.