00:56 18 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.10
  • EUR86.97
Поиск

Еще 27 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1217)
330 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/11/1032036976.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210317/1032037111/Esche-27-novykh-sluchaev-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12603 человека.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 27 человек из 182 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10. В Ткурчалской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1217)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться