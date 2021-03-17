Энергоотрасль и программа формирования общего пространства: Озган встретилась с Новаком

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком в среду 17 марта в Москве. Об этом сообщается на сайте Минэка.
Стороны обсудили вопросы поддержания и укрепления надежного энергоснабжения Абхазии, меры повышения энергобезопасности сетей республики, их модернизации.
Озган и Новак обсудили детали поставок электроэнергии в Абхазию на время ремонта деривационного туннеля ИнгурГЭС.
Зампредседателя российского Правительства подчеркнул, что Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Абхазией в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между странами.
Кристина Озган в рамках своей поездки в Москву также провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития РФ, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе:
- реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
- Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия;
- мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии;
- программа льготного кредитования;
- модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия.
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во вторник 16 марта отбыла с рабочим визитом в Москву.