Энергоотрасль и программа формирования общего пространства: Озган встретилась с Новаком

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во вторник 16 марта отбыла с рабочим визитом в Москву.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком в среду 17 марта в Москве. Об этом сообщается на сайте Минэка.

Стороны обсудили вопросы поддержания и укрепления надежного энергоснабжения Абхазии, меры повышения энергобезопасности сетей республики, их модернизации.

Озган и Новак обсудили детали поставок электроэнергии в Абхазию на время ремонта деривационного туннеля ИнгурГЭС.

Зампредседателя российского Правительства подчеркнул, что Россия рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Абхазией в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между странами.

Кристина Озган в рамках своей поездки в Москву также провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития РФ, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе:

реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия;

мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии;

программа льготного кредитования;

модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во вторник 16 марта отбыла с рабочим визитом в Москву.