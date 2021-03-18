Не штраф и не пошлина: за что платят при замене российского загранпаспорта

Плата за проверку наличия или отсутствия российского гражданства при обмене просроченного заграничного паспорта утверждена постановлением правительства России от 5 октября 2020 года.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. С 1 января 2021 года человек, не имеющий действительного внутреннего паспорта гражданина России и решивший обменять свой просроченный заграничный паспорт, должен заплатить 65 долларов за проверку наличия или отсутствия российского гражданства, сообщили Sputnik в пресс-службе Посольства России.

"Штрафом или пошлиной за просроченный паспорт данный сбор не является. Проверка наличия или отсутствия российского гражданства проводится в случае истечения срока действия, утраты или порчи заграничного паспорта в отсутствие действительного внутреннего паспорта, который мог бы подтвердить личность и гражданство заявителя. Эта процедура установлена Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года", - объяснили в ведомстве.

В пресс-службе Посольства добавили, что очереди, образующиеся у Консульского отдела в последние дни, связаны с тем, что в январе и феврале прием граждан в связи с карантином не осуществлялся в полном объеме и возобновился лишь с 1 марта.

"В то же время из-за пандемии сократилось количество сотрудников консульского отдела, поэтому был изменен график приема граждан. Так, прием граждан по вопросам оформления десятилетних заграничных паспортов теперь ведется с понедельника по среду, по вопросам гражданства – только по понедельникам, средам и до 12:45 по пятницам. В остальное время проводится обработка принятых документов", - добавили в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Посольства России в Абхазии Дениса Лаврикова, если граждане должны были обратиться в консульский отдел в период, когда у них срок действия заграничного паспорта еще не истек, но по причине карантина не смогли подать анкету вовремя, им необходимо будет оплатить консульский сбор за определение наличия гражданства. Оплатить нужно будет и тем, кто рассчитывал подать паспортную анкету до вступления в силу 1 января 2021 года Постановления Правительства Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 1601 "О внесении изменений в ставки консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", но по причине карантина вынуждены были обратиться в консульский отдел после возобновления приема граждан.

"К сожалению, в постановлении не предусмотрено каких-либо послаблений, позволяющих не взимать консульский сбор с тех, кто не смог вовремя обменять заграничный паспорт из-за карантинных ограничений. При всем желании пойти навстречу жителям республики Посольство России в Абхазии не уполномочено изменять решения своего правительства", - отметил он.

Консульский сбор за оформление загранпаспорта старого образца на пять лет лицам до 14 лет составляет 740 рублей плюс 50 рублей комиссия банка, для лиц старше 14 лет – 2 270 рублей, включая комиссию банка (50 рублей).

Сбор за оформление загранпаспорта нового образца на 10 лет для лиц до 14 лет составляет 2960 рублей плюс 50 рублей комиссия банка. Для лиц старше 14 лет – 5970 рублей включая комиссию банка (50 рублей).

Посольство России в Абхазии с 1 марта возобновило прием граждан по всем консульским вопросам. Прием анкет на оформление пятилетних загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Граждане, записанные на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 года, будут приниматься по утвержденному графику.

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 11 января 2021 года и позже, будет опубликован в конце марта.

Готовые пятилетние загранпаспорта будут выдавать с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 16.00).