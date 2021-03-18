В Гале обсудили готовность к предстоящим выборам местного самоуправления

Правом голоса в Галском районе на сегодня обладают менее 900 человек, выборы пройдут в 11 избирательных округах.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. В администрации Галского района обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в республике 11 апреля 2021 года. Представители Администрации президента Абхазии встретились с избирательной комиссией района и главами администраций сел, сообщает Галская администрация.

Участники встречи высказали свое видение и предложения для осуществления максимально комфортных, эффективных выборов.

Заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая подчеркнул, что выборы имеют большое значение для всех районов, но для Галского - особое, так как в районе выборы в местное самоуправление не проходили с 2009 года.

"Свободы и права граждан Абхазии являются важным принципом Конституции нашей страны. Каждый гражданин республики важен независимо от вероисповедания, национальных, иных принципов и взглядов. Мы обязаны быть образцом в работе на благо каждого гражданина и жителя Республики Абхазия, и я надеюсь на то, что общими усилиями и профессиональным подходом к исполнению своих непосредственных обязанностей мы добьемся заметного прорыва во многих направлениях", - подчеркнул Каджая.

Глава администрации Галского района Константин Пилия отметил важность предстоящих выборов, несмотря на укоренившееся сегодня мнение о меньшей значимости выборов в органы местного самоуправления. Он добавил, что жизнь района возвращается в привычные ритмы во всех проявлениях.

Участники встречи детально обсудили аспекты и порядок проведения выборов. Были обговорены имеющиеся предварительные списки избирателей, а также обсуждался состав наблюдателей и прочих участников в предстоящем мероприятии.

На сегодня в Гале зарегистрировано шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты местного самоуправления.

Как ранее рассказывал Sputnik председатель избирательной комиссии Галского района Игорь Амичба, правом голоса в районе на сегодня обладают менее 900 человек. И с учетом такого малого количества избирателей, руководство и бывший состав Собрания района решили, что количество депутатов сократят до 11 человек, это позволяет Конституция. Будет создано шесть округов в селах и пять в городе.