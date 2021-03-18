12:10 18 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.10
  • EUR86.97
Поиск

Назначен полпред Абхазии в Турции

© Sputnik / Антон Денисов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
17001
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210318/1032038449/Naznachen-postpred-Abkhazii-v-Turtsii.html

Предыдущий полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия в мае 2020 года был назначен председателем Госкомитета по репатриации, и с тех пор представительство было без руководителя.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Ибрахима Авидзба полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике, сообщается на сайте главы государства.

Распоряжение об этом издано 17 марта.

Ибрахим Авидзба с 1994 по 2000 годы был главой первого отдела Государственной службы охраны президента Абхазии.

С 2000 года был военным комендантом, а затем директором официальной резиденции президента Абхазии.

Предыдущий полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия в мае 2020 года был назначен председателем Госкомитета по репатриации, и с тех пор представительство было без руководителя.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Укладка труб "Северный поток-2" в Балтийском море
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться