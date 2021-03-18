Назначен полпред Абхазии в Турции

Предыдущий полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия в мае 2020 года был назначен председателем Госкомитета по репатриации, и с тех пор представительство было без руководителя.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Ибрахима Авидзба полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике, сообщается на сайте главы государства.

Распоряжение об этом издано 17 марта.

Ибрахим Авидзба с 1994 по 2000 годы был главой первого отдела Государственной службы охраны президента Абхазии.

С 2000 года был военным комендантом, а затем директором официальной резиденции президента Абхазии.

Предыдущий полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия в мае 2020 года был назначен председателем Госкомитета по репатриации, и с тех пор представительство было без руководителя.