17:57 18 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.66
  • EUR88.12
Поиск

Инициативная группа созовет митинг в случае непринятия поправок в закон о доходах

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
79751
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/12/1032039497.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210318/1032039532/gruppa-esli-Parlament-ne-primet-zakon-o-deklarirovanii-budem-provodit-miting.html

Участники инициативной группы, которые выступают за принятие закона о декларировании доходов и расходов чиновников, собрались на встречу в Сухуме.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В случае непринятия закона о декларировании доходов чиновниками на ближайшей сессии Парламента, мы оставляем за собой право на проведение митинга, сказал активист Астамур Какалия на встрече в Сухуме в четверг 18 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Противоречия и доработки: что не так с законом о декларировании доходов

"Мы возмущены тем, что 27 человек проголосовали за вычеркивание совершеннолетних детей из списка декларантов, но за вступление в силу закона не проголосовали", - отметил Какалия.

Он выразил недоумение тем обстоятельством, что значительная часть депутатов при голосовании во втором чтении никак не выразили своего отношения к закону, не проголосовав.

Собравшиеся призвали депутатов Парламента страны принять поправки в закон о декларировании и определить сроки вступления его в силу.

"В государстве, в котором чиновники не декларируют доходы, можно не принимать никаких других законов", - сказал Астамур Какалия.

Также он заметил, что на руководящие должности назначаются исходя не из профессиональных качеств, а по родственным и иным связям.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мертворожденный ребенок": депутаты Парламента обсудили закон о декларировании доходов

Астамур Какалия подверг критике мнение некоторых депутатов о том, что закон не может вступить в силу, так как еще не принят закон о госслужбе, где дается определение того, кто считается госслужащим, то есть декларантом.

"Надо прочитать закон о декларировании, на первой странице которого определено, что такое должностное лицо", - сказал Какалия.

Также он высказался по поводу того, что представитель президента в Парламенте выступила против вступления в силу закона до принятия необходимых поправок. По мнению Какалия, это говорит о том, что руководство страны против принятия антикоррупционного законодательства.

Смотрите также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
"Будьте здоровы": Путин ответил на обвинения Байдена
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться