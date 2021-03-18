Больных нет: врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Драндском СИЗО

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время составляет 13148. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12603 человека.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. С 21 января в СИЗО в поселке Дранда было выявлено восемь больных с коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главы медицинской службы МВД Абхазии Владислав Беляев.

По его словам, первый случай коронавируса был выявлен 21 января. Предположительно, источником вируса были посетители заключенных.

"К этому времени у нас уже был алгоритм действия, был подготовлен персонал, места в медсанчасти СИЗО и тесты. Мы приняли меры, были выделены маски, дезсредства, средства индивидуальной защиты. Зараженные переболели в легкой форме, одного вывозили на консультацию, но он переносил нормально", - сказал врач.

Беляев объяснил, что, если в СИЗО выявляется человек с симптомами, схожими с коронавирусом, его и людей, контактировавших с ним, изолируют, камеры обрабатывают специальными средствами. Если диагноз подтверждается, то изолируют на две недели. В случае осложнения состояния здоровья, больных транспортируют в стационарные учреждения.

Беляев отметил, что сейчас в СИЗО больных с коронавирусом нет, но в учреждении действуют ограничения на посещения заключенных, чтобы не спровоцировать новую вспышку.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл в феврале опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность по поводу эпидситуации в пенитенциарных учреждениях Абхазии. В обращении говорилось, что заключенные Драндского СИЗО жаловались на то, что, несмотря на наличие у них явных симптомов коронавируса, меры по отношению к ним не предпринимаются. МВД эти данные опровергло, заявив, что все санитарные нормы соблюдаются.