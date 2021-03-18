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Больных нет: врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Драндском СИЗО

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1219)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время составляет 13148. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12603 человека.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. С 21 января в СИЗО в поселке Дранда было выявлено восемь больных с коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главы медицинской службы МВД Абхазии Владислав Беляев.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 апреля

По его словам, первый случай коронавируса был выявлен 21 января. Предположительно, источником вируса были посетители заключенных.

"К этому времени у нас уже был алгоритм действия, был подготовлен персонал, места в медсанчасти СИЗО и тесты. Мы приняли меры, были выделены маски, дезсредства, средства индивидуальной защиты. Зараженные переболели в легкой форме, одного вывозили на консультацию, но он переносил нормально", - сказал врач.

Беляев объяснил, что, если в СИЗО выявляется человек с симптомами, схожими с коронавирусом, его и людей, контактировавших с ним, изолируют, камеры обрабатывают специальными средствами. Если диагноз подтверждается, то изолируют на две недели. В случае осложнения состояния здоровья, больных транспортируют в стационарные учреждения.

Беляев отметил, что сейчас в СИЗО больных с коронавирусом нет, но в учреждении действуют ограничения на посещения заключенных, чтобы не спровоцировать новую вспышку.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл в феврале опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность по поводу эпидситуации в пенитенциарных учреждениях Абхазии. В обращении говорилось, что заключенные Драндского СИЗО жаловались на то, что, несмотря на наличие у них явных симптомов коронавируса, меры по отношению к ним не предпринимаются. МВД эти данные опровергло, заявив, что все санитарные нормы соблюдаются.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1219)

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