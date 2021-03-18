Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 19 марта

Синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние фронтов циклона с юга.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. В пятницу 19 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь с грозой, местами дождь со снегом, возможен град. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.