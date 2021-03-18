Более 10 тысяч документов об участниках ВОВ оцифровал Музей Боевой Славы Абхазии

СУХУМ, 18 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 10 тысяч документов об участниках Великой Отечественной войны собрал и оцифровал Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, об этом корреспонденту Sputnik рассказал замдиректора музея Николай Медвенский.

"Мы знаем, что из Абхазии на фронта Великой Отечественной войны отправились свыше 55,5 тысячи солдат и офицеров. Официально 17,5 тысячи, по нашим сведениям, даже больше, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Еще несколько лет назад мы обратились с просьбой о предоставлении нам фотографий и сведений о славных предках, которые воевали в Великую Отечественную войну. На сегодняшний день мы собрали свыше десяти тысяч документов, среди которых и фотографии, и вырезки из газет, и воспоминания выживших ветеранов, которые после войны записали свои воспоминания", - отметил он.

Музей Боевой Славы Абхазии продолжает формирование базы данных, эта работа была начата еще в 2017 году. Николай Медвенский призвал жителей республики предоставить фотографий и информацию о своих родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Желающие могут предоставить информацию либо в электронном варианте, либо принести печатные документы в музей, где их отсканируют и вернут обратно.

Медвенский отметил, что сотрудники музея также помогают людям находить информацию о своих родственниках.

"Часто обращаются к нам люди за помощью что-либо узнать о своих предках, которые пропали без вести. Мы оказываем и такую помощь. Работаем с базами данных. Мы гордимся тем, что не одному человеку удалось помочь. Были случаи даже когда обращались родственники, которые думали, что их предок погиб в начале войны. Например, недавно обращалась семья из Гудаутского района, они думали, что их родственник погиб в 1942 году. Но на самом деле это было не так. Он был тяжело ранен и записан в списки погибших. Но он выжил и снова отправился на фронт, а погиб уже в апреле 1945 года незадолго до Победы на территории Германии", - рассказал он.

Музей непосредственно сотрудничает с обобщенным банком данных Минобороны России "Мемориал".

"Мы высылаем данные для этой базы. В свою очередь пользуемся тем, что выложено в ОБД "Меморил". В базе данных ОБД "Мемориал" содержится около 40 миллионов записей из архивных документов, из них около 20 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях в годы Великой Отечественной войны, то есть погибли, умерли от ран или пропали без вести. Более 50 тысяч архивных дел Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Центрального Государственного военно-исторического архива и так далее, региональных архивов, районных военкоматов, а также паспорта захоронений. Кроме того, более 11 миллион записей из книг памяти, которые были записаны в советский и постсоветский период", - отметил Медвенский.

Работа над ОБД "Мемориал" была начата еще в 2003 году. По словам Медвенского, военно-мемориальный центр Вооруженных сил Российской Федерации провел уникальную по масштабам работу.