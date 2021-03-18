Положительный минус: число ДТП в Абхазии сократилось в два раза

В интервью Абхазскому телевидению президент республики Аслан Бжания заявил, что уволит руководителей профильных органов, если к 1 марта 2021 года проблема с аварийностью на дорогах страны не исправится в сравнении со статистикой за 2018-2019 годы.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии фиксирует снижение количества ДТП в первые два месяца 2021 года, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Госавтоинспекции республики Батал Агрба.

Согласно отчету МВД Абхазии по обеспечению безопасности на дорогах Абхазии с января по 1 марта зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых погибли три человека и 28 получили ранения различной тяжести. За аналогичный период 2020 года зафиксировано 44 ДТП с 13 летальными исходами. Ранения получили 66 человек.

"Таким образом, разница по количеству дорожно-транспортных происшествий с января по февраль включительно составила минус 21 в сравнении с прошлым годом, погибших было на десять меньше и на 38 человек меньше получили ранения. Безопасность дорожного движения является крайне серьезной проблемой, как в нашей стране, так и во всем мире", - отметил Агрба.

© Sputnik / Леон Гуния Количество ДТП

В целях исполнения поручений президента о существенном улучшении ситуации на дорогах Абхазии до 1 марта 2021 года, управление Госавтоинспекции МВД Абхазии произвело ряд профилактических мероприятий всеми подразделениями ГАИ в соответствии с планом "Безопасный район", "Скрытый патруль", "Безопасный город" и рейдовые мероприятия совместно с другими службами ОВД, подчеркнул Агрба.

За первые два месяца 2021 года сотрудники ГАИ выписали 9522 штрафа за различные нарушения ПДД, в том числе, 677 штрафов в отношении водителей, которые пребывали в нетрезвом состоянии или же отказались пройти медицинское освидетельствование. Агрба уверен, что в результате этих мер удалось стабилизировать обстановку на дорогах республики.

Он также поделился сравнительной статистикой дорожно-транспортных происшествий за прошлые два года.

"С мая 2019 года по февраль включительно 2020 года было 177 ДТП, 57 человек погибли и 264 получили ранения. С мая 2020 по февраль 2021 года зафиксировано на 20 аварий меньше, в которых погибли 27 человек и были ранены 223 человека. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является дисциплина, культура вождения, увеличение числа транспортных средств", - рассказал Агрба.

По словам Агрба, таких показателей удалось добиться, в том числе, при помощи автоматических приборов фото и видео фиксации, которые устанавливаются в местах, где чаще всего происходят аварии с тяжкими последствиями. Всего таких приборов на главной автотрассе страны восемь - в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Гулрыпшском районах.

Работа по внедрению этой системы началась в мае 2019 года по соглашению с коммерческой организацией "Трансбезопасность". В 2020 году соглашение было расторгнуто, и система эта стала исключительно государственным проектом, функционирующей на базе технических мощностей МВД Абхазии, а платежи за нарушения ПДД поступают в бюджет республики. В общей сложности без учета уже установленных аппаратур для оснащения наиболее опасных, как показывает практика, участков Республиканской трассы понадобится еще около 30.

Среди наиболее частых нарушений правил дорожного движения, которые приводят к ДТП, Агрба назвал выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима, правил обгона и опережения, несоблюдение, а порой, полное игнорирование правил водителями и пешеходами, управление автомобилем в состоянии опьянения, неоправданно рискованное поведение водителей за рулем, несоблюдение дистанции.

В декабре 2020 года депутаты Парламента Абхазии пересмотрели нормы тонировки автостекол. Этот вопрос обсуждался на заседаниях Народного собрания не раз, но до конца прошлого года законопроект отклонялся. Одной из причин было мнение некоторых парламентариев и позиция профильных органов о том, что тонировка стекол автомобиля увеличит число аварий.

Согласно проекту закона, лобовое переднее стекло категорически нельзя тонировать, а для передних боковых стекол тонировка будет разрешена, если она пропускает не менее 35 процентов света.

Что касается технического оснащения ГАИ республики, уточнил Агрба, все необходимое оборудование поэтапно поступает в Абхазию в соответствии с соглашением о софинансировании между МВД Абхазии и России.

"Нам уже поступили "алкотестеры", также к нам дополнительно должны поступить техсрадства, по которым мы будем определять светопропускаемость боковых ветровых стекол, но на сегодняшний день тоже у нас есть возможность проводить эту работу", - сказал он.

Нарушение правил тонирования автотранспорта предусматривает штраф в размере 1800 рублей. При этом Агрба отметил, что без проверки светопропускаемости автостекол с помощью специальных техсредств, инспекторы по закону не имеют права выписать штраф, если речь идет не о лобовом ветровом стекле, так как его тонировать категорически запрещено.

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