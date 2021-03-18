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Летальный случай с коронавирусом произошел в Гудаутской больнице

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1220)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210318/1032044301/Letalnyy-sluchay-s-koronavirusom-proizoshel-v-Gudautskoy-bolnitse.html

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии достигло 13167. Выздоровели 12610 человека, скончались 206.

СУХУМ, 18 - Sputnik. В Гудаутской больнице скончалась пациентка 1956 года рождения с коронавирусной инфекцией тяжелого течения, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 217 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 19 из них.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 37 человек, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии девять человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ - восемь. В Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1220)

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