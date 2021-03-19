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Депутаты Гудаутского Собрания проголосовали за назначение Боджгуа главой района

© Foto / Николай Обаничев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания повторно направил документы в Собрание Гудаутского района о рассмотрении кандидатуры Баграта Боджгуа на пост главы администрации район 4 марта.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Собрания Гудаутского района проголосовали за назначение Баграта Боджгуа на должность главы районной администрации в пятницу 19 марта, сообщил Sputnik председатель Собрания Гудаутского района Роман Базба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"17 депутатов проголосовали за назначение Боджгуа, семь человек были против и один воздержался. Тем самым он получил согласие Собрания на его назначение. Дальше по процедуре президент должен назначить его указом", - сказал он.

Базба добавил, что на обсуждении повестки дня присутствовал сам кандидат на пост руководителя районной администрации. Депутаты открыто выразили свою оценку его работы.

"Люди открыто высказались о тех вещах, которые, по их мнению, были сделаны неправильно. Подчеркнули, что пора быть едиными всем, пора прекращать политику в районе, которая разделяет. Боджгуа сказал, что сам этого желает и будет в работе опираться на Собрание", - отметил Базба.

Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района приказом президента Абхазии Аслана Бжания в мае 2020 года. Боджгуа сменил на этом посту Руслана Ладария.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания повторно выдвинул на пост главы Гудаутского района кандидатуру Боджгуа

На заседании 29 января депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Боджгуа в должности главы районной администрации. Ему не хватило одного голоса.

Президент Абхазии Аслан Бжания повторно направил документы в Собрание Гудаутского района о рассмотрении кандидатуры Баграта Боджгуа на пост главы администрации района 4 марта.

Согласно поправкам в Конституцию Абхазии, которые были внесены депутатами Народного Собрания в январе 2016 года, в частности, в порядок назначения президентом глав администраций городов и районов, в случае повторного отклонения Собранием ранее представленной кандидатуры президент вносит в Собрание новую кандидатуру в срок, не превышающий 30 дней.

В этом случае до назначения главы администрации города, района, президент вправе назначить исполняющего обязанности.

Главой администрации района, города Сухум, города в районе, поселка, села может быть назначен гражданин Республики Абхазия, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее пяти лет.

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