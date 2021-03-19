Прогноз погоды в Абхазии на выходные 20 и 21 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта с северо-запада и смена воздушных масс.

СУХУМ, 19 - Sputnik. В выходные дни 20 и 21 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь, в горах и предгорьях снег с дождем, в воскресенье – преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров секунду, местами в порывах до от 7 до 10 метров секунду.

Температура воздуха ночью от + 2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.

Температура морской воды + 10.0°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.