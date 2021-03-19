От коронавируса скончались еще два человека в Абхазии

Общее число выявленных за все время заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 13207. Выздоровели 12650 человек. Зарегистрировано 208 летальных случаев.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента с коронавирусом, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Это были мужчина 1969 года рождения и женщина 1941 года рождения, отмечает Оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 176 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 40 из них.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 человека, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - пять, в Гагрской ЦРБ - восемь.