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Присяга в министерстве обороны Абхазии

Анкваб обсудил с Ануа материально-техническое обеспечение армии Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Министр обороны Абхазии Владимир Ануа в феврале этого года провел инспекцию воинских частей и подразделений.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в телефонном разговоре с министром обороны республики генерал-полковником Владимиром Ануа обсудил вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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С 16 февраля по 3 марта глава Минобороны проводил инспекцию в воинских частях и подразделениях во всех районах республики.

По итогам проверки Ануа отметил, что необходимо провести много работы, направленной на модернизацию вооруженных сил страны, приобретение новой техники и повышение уровня боевой подготовки. 

18 марта стало известно, что глава Правительства Александр Анкваб завершил курс лечения от COVID-19 и выписался из московской клиники, сейчас ему не обходимо проходить реабилитацию.

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