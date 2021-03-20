Анкваб обсудил с Ануа материально-техническое обеспечение армии Абхазии

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа в феврале этого года провел инспекцию воинских частей и подразделений.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в телефонном разговоре с министром обороны республики генерал-полковником Владимиром Ануа обсудил вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

С 16 февраля по 3 марта глава Минобороны проводил инспекцию в воинских частях и подразделениях во всех районах республики.

По итогам проверки Ануа отметил, что необходимо провести много работы, направленной на модернизацию вооруженных сил страны, приобретение новой техники и повышение уровня боевой подготовки.

18 марта стало известно, что глава Правительства Александр Анкваб завершил курс лечения от COVID-19 и выписался из московской клиники, сейчас ему не обходимо проходить реабилитацию.