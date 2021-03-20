Пациентка с COVID-19 скончалась в Гагрской ЦРБ

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 121 протестированного за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Пациентка 1925 года рождения с диагнозом коронавирус и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения скончалась в Гагрской ЦРБ 20 марта, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 человека, у 16 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента с COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 8. В Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13219 человек. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12650 человек.