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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 марта

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Темы:
Погода в Абхазии (887)
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора Средиземноморского циклона.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В понедельник 22 марта ожидается облачная с прояснениями погода, к концу дня и поздним вечером возможен кратковременный дождь, сообщает Отдел Гидрометеорологии Госкомитет РА по экологии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер, умеренный - 2-7 метров в секунду, местами в порывах до от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 6 до +11°С, днем от +14 до +19°С.

Температура морской воды + 10°С.

Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

Темы:
Погода в Абхазии (887)

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