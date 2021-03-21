Задержан еще один подозреваемый в ограблении банка в Сухуме

Первый подозреваемый в разбойном нападении на дополнительный офис "Амра-банка" Алхас Квициния был задержан 13 марта.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Задержан еще один подозреваемый по делу об ограблении допофиса "Амра-банка" Астамур Бутба 1981 года рождения, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Бутба был задержан 14 марта. Ранее, 13 марта, правоохранительные органы задержали Алхаса Квициния.

Оперативно-розыскные мероприятия и задержания подозреваемых провели сотрудники СГБ республики совместно с управлением уголовного розыска МВД и отделом угрозыска Сухумского ОВД.

В отношении Квициния и Бутба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.

Ограбление банка произошло в Сухуме 10 марта. Четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.

Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейская в Сухуме.

По данному факту следственным отделом УВД по Сухуму 10 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 159 (разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Абхазии.