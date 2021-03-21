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Аслан Бжания поздравил Рауля Хаджимба с днем рождения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Экс-президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в воскресенье 21 марта отмечает свой 63 день рождения.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения бывшего президента Рауля Хаджимба, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Уверен, что Ваш опыт государственной службы будет использован на благо нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, мира и благополучия Вашей семье", - говорится в поздравлении. 

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткуарчал.

Хаджимба стал четвертым президентом Республики Абхазия в 2014 году.

В сентябре 2019 года он был переизбран на второй пятилетний срок. Однако 10 января кассационная коллегия Верховного суда отменила итоги выборов, признав их недействительными. За день до оглашения решения суда в Сухуме начались протестные акции, в результате которых протестующие потребовали отставки президента. 

12 января Рауль Хаджимба подал в отставку, 13 января ЦИК назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта 2020 года. Выборы выиграл действующий президент Аслан Бжания. 

 

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