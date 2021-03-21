Аслан Бжания поздравил Рауля Хаджимба с днем рождения

Экс-президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в воскресенье 21 марта отмечает свой 63 день рождения.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днем рождения бывшего президента Рауля Хаджимба, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Уверен, что Ваш опыт государственной службы будет использован на благо нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, мира и благополучия Вашей семье", - говорится в поздравлении.

Рауль Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткуарчал.

Хаджимба стал четвертым президентом Республики Абхазия в 2014 году.

В сентябре 2019 года он был переизбран на второй пятилетний срок. Однако 10 января кассационная коллегия Верховного суда отменила итоги выборов, признав их недействительными. За день до оглашения решения суда в Сухуме начались протестные акции, в результате которых протестующие потребовали отставки президента.

12 января Рауль Хаджимба подал в отставку, 13 января ЦИК назначил дату новых выборов главы государства на 22 марта 2020 года. Выборы выиграл действующий президент Аслан Бжания.