Часть Гудаутского района останется без света до вечера понедельника

Причинами аварии на подстанции стали перегруз на линии и ветхое состояние кабеля, который был проложен около 15 лет назад.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района останется без подачи электроэнергии до вечера понедельника из-за поломки на подстанции "Гудаута-тяга 110", сообщили в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго".

"Вышел из строя кабель, который питал фидеры, установленные на улице. Ремонтная бригада занимается устранением аварии. Это может занять некоторое время, так как работа сложная. Нужно провести и резервный кабель тоже, чтобы в будущем на случай аварии можно было запитаться ею. Скорее всего, до вечера управятся",- отметили в колл-центре.

Причинами аварии стали перегруз на линии и ветхое состояние кабеля, который был проложен около 15 лет назад, уточнил оператор.

Без электричества остаются частично центр города, улица Гобечиа, часть Замостянки, часть сел Лыхны и Куланырхва.