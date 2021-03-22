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Часть Гудаутского района останется без света до вечера понедельника

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210322/1032060304/Chast-Gudautskogo-rayona-budet-bez-sveta-do-vechera-iz-za-avarii-na-podstantsii.html

Причинами аварии на подстанции стали перегруз на линии и ветхое состояние кабеля, который был проложен около 15 лет назад.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района останется без подачи электроэнергии до вечера понедельника из-за поломки на подстанции "Гудаута-тяга 110", сообщили в колл-центре Гудаутского филиала "Черноморэнерго". 

"Вышел из строя кабель, который питал фидеры, установленные на улице. Ремонтная бригада занимается устранением аварии. Это может занять некоторое время, так как работа сложная. Нужно провести и резервный кабель тоже, чтобы в будущем на случай аварии можно было запитаться ею. Скорее всего, до вечера управятся",- отметили в колл-центре. 

Причинами аварии стали перегруз на линии и ветхое состояние кабеля, который был проложен около 15 лет назад, уточнил оператор. 

Без электричества остаются частично центр города, улица Гобечиа, часть Замостянки, часть сел Лыхны и Куланырхва.  

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