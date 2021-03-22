От графика не отклоняемся: Мебония рассказал о ходе ремонта на ИнгурГЭС

ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля, который находился в критическом состоянии, 20 января. Последний раз тоннель ремонтировался в 2006 году.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Ингурская ГЭС возобновит работу 1-2 мая, рассказал в интервью радио Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

По его словам, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 60 процентов, и окончить их планируется к концу апреля.

Ремонт проводится в тоннеле, диаметр которого составляет 9,5 метров, а длинна около 15,5 километров. Мебония отметил, что провести ремонт на всех потенциально проблемных участках тоннеля за три месяца невозможно, поэтому было решено вести работы в более проблемных местах, откуда вытекает большое количеств воды. Их протяженность в совокупности составляет около 2,5 километров.

"Работы предусматривают укрепительную цементацию, в цемент добавляется химическая смесь, которая ускоряет процесс, в слабых местах производится бурение. Также ведутся работы по ремонту водоприемника. Большая часть ремонта водоприемника будет завершена также к 1 мая. Мы покрываем поверхность бетоном, бурим, делаем арматурные сетки и покрываем склон бетонным покрытием, которое защищает конструкцию от воздействия воды, солнца, ветра", - добавил он.

По словам Мебония, в ходе ремонта возникали непредвиденные ситуации, но их решение не смогло повлиять на итоги и сроки работы.

"Они были не глобальные. Конечно, отклонения от планов были, но все решается на месте быстро, у нас есть консультационная компания из Германии и Турции. Мы принимаем совместно решения, даем новые задания и приступаем к выполнению", - сказал он.

Основная цель ремонтных работ – предотвратить крупные аварии и укрепить слабые места. В процессе задействованы 550 рабочих, инженеров, операторов и техников.

20 января ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля, который находится в критическом состоянии. 24 января рабочие приступили к налаживанию коммуникаций, а через два дня к главным работам, которые будут проводиться на протяжении трех месяцев, – бурение и цементирование тоннеля.

Первоначально ремонт тоннеля был запланирован на середину февраля 2021 года, а завершение на май. Размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигал до 250 миллионов киловатт-часов в год.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

ИнгурГЭС – единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.