Глава Гулрыпша рассказал о подготовке к весенним паводкам на реке Кодор

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Большое количество снега в горах может привести к подтоплению сел Гулрыпшского района во время весенних паводков, сказал в интервью радио Sputnik глава района Аслан Барателия.

"Глава государства выезжал в Гулрыпшский район, осмотрел русло реки Кодор, которая, по мнению специалистов, может создать большие проблемы жителям близлежащих сел. В этом году выпало большое количество осадков в виде снега, через месяц-полтора начнется таяние, и наверняка это создаст большие проблемы", - подчеркнул он.

Поэтому, заметил глава района, люди могут оказаться в бедственном положении во время весенних паводков.

"Президент получил информацию от нескольких служб, выехал на место, сам посмотрел ситуацию. Там, где река Кодор впадает в море, образовался большой бугор из гравийной смеси, деревьев и так далее, необходимо проделать большой объем работы, чтобы со стороны сел Уарча и Адзюбжа сделать большие насыпи, выбрав их из центра реки", - сказал Аслан Барателия.

К моменту потепления и после дождя на реке Кодор образуется большой объем воды, которая будет растекаться в местах, где есть меньше препятствий.

"Лет шесть-семь такого снега не было, сейчас есть все предпосылки к тому, что он может создать проблему. Вся необходимая техника есть, существует несколько организаций, которые могут провести работы", - говорит глава района.

Самый опасный участок, где может произойти подтопление – район села Уарча, проинформировал он.

По итогам осмотра русла реки Кодор глава государства поручил соответствующим ведомствам изучить ситуацию и выработать предложения по недопущению затопления домов и сельхозугодий в близлежащих к реке Кодор селах Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Как сообщили специалисты, в период весенне-летнего половодья существует угроза подтопления близлежащих сел. Своевременные руслоочистительные и берегоукрепительные работы позволят избежать таких последствий.