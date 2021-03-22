Сложности ремонта: инженер рассказал о реконструкции подстанции "Сухум-1"

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Ремонтные работы по реконструкции подстанции "Сухум-1" будут завершены к концу апреля, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Николай Барановский.

По его словам, работы завершены на 80 процентов. В рамках ремонта происходит замена выключателей, трансформаторов тока, распределительного устройство в 10 киловольт и релейной защиты, из-за несвоевременного реагирования которой и произошло сильное возгорание на подстанции, и пришло в негодность распределительное устройство. Барановский отметил, что ремонтные работы не предусматривают изменения пропускной трансформаторной мощности, которая составляет 50 мегаватт.

По словам Барановского, ремонтные работы усложняются тем, что подстанция загружена практически полностью, а чтобы поменять оборудование, нужно периодически отключать электричество.

"Есть оборудование, которое находится под напряжением. Чтобы его менять, нужно переключать нагрузку на другие резервные линии. К примеру, чтобы поменять что-то на ячейке трансформатора, мы его отключаем, так как переключить не можем, поэтому иногда надо отключать свет у населения, чтобы обесточить и запустить людей. Мы стараемся отключать не больше, чем на два часа и по возможности намного реже. Не всегда нам дают разрешение на отключение, потому что плохие погодные условия, холодно, тогда переходим к выполнению других работ", - объяснил он.

Кроме того, сложности создают погодные условия и пандемия, так как многие сотрудники болели коронавирусом, либо не выходили на работу, так как заражены были члены их семьи.

Стоимость работ на подстанции по сметной документации составляет 190 миллионов рублей, 150 миллионов рублей – стоимость поставленного из России оборудования. Барановский отметил, что замененное оборудование прослужит не менее 35-40 лет.