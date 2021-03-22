"Гудаутская нефтебаза" должна будет выплатить "Сухум-Банку" более 50 миллионов рублей

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Исковые требования коммерческого банка "Сухум-Банк" и исковые требования Министерства экономики Абхазии по встречному исковому заявлению удовлетворены частично, сообщается на сайте Арбитражного суда Абхазии. Рассмотрение дела прошло в минувшую пятницу, 19 марта.

Арбитражный суд Республики Абхазия рассмотрел в открытом судебном заседании дело №АС-51/2019 по исковому заявлению коммерческого банка "Сухум-Банк" к госпредприятию "Гудаутская нефтебаза" о возмещении убытков, причиненных неисполнением Соглашения о реструктуризации задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество и встречному исковому заявлению Министерства экономики Республики Абхазия к "Сухум-Банку" и "Гудаутской нефтебазе" о признании недействительными (ничтожными) кредитных договоров, Соглашения о реструктуризации задолженности по кредитным договорам и договора о залоге имущественного комплекса "Гудаутской нефтебазы".

Согласно расчету задолженности "Гудаутской нефтебазы" по состоянию на первое марта 2021 года, сумма требований "Сухум-Банк" составила 92 142 825 рублей 68 копеек.

Суд удовлетворил требования "Сухум-Банка" по пяти кредитным договорам и три кредитных договора признал недействительными, ничтожными сделками.

Суд произвел зачет удовлетворенных требований по первоначальному иску и по встречному иску, в результате чего решил: взыскать с "Гудаутской нефтебазы" в пользу "Сухум-Банка" задолженность в размере 53 794 479 рублей.

Кроме того, отмечается, что суд прекратил залог имущественного комплекса "Гудаутская нефтебаза", расположенного в Гудаутском районе, и аннулировал регистрационную запись о залоге в журнале регистрации за 2015 год.