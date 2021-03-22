Президент Абхазии прокомментировал реакцию Путина на обвинения Байдена

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Sputnik прокомментировал ответ президента России Владимира Путина лидеру США Джо Байдену, назвавшему своего российского коллегу убийцей.

"Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что является одним из великих лидеров современности. Это ответ мудрого руководителя, который, прежде всего, думает о сохранении мира и стабильности на Земле. Что касается заявления Байдена, то удивительно, как такой лексикой может пользоваться глава государства. Тем более, когда речь идет о стране, которая позиционирует себя как главный носитель демократических ценностей", - подчеркнул Аслан Бжания.

17 марта президент США Джо Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, Байден отметил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы".

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — так отреагировал Владимир Путин на слова президента США.

Также Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья.