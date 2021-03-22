Прогноз погоды в Абхазии на вторник 23 марта

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Во вторник 23 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, временами переходящий в сильный дождь с грозой, возможен туман, в предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров секунду, местами в порывах от 9 до 11 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.