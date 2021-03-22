Завершена регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в районные Собрания

По данным районных избирательных комиссий, всего к 22 марта зарегистрировано 241 инициативная группа и 36 кандидатов от политических партий. В день голосования также выберут депутатов сельских и поселковых администраций, избиратели будут заполнять два бюллетеня.

По закону Абхазии "О выборах в органы местного самоуправления", кандидатами не могут стать те, у кого нет абхазского гражданства, не дееспособные по решению суда, с непогашенной судимостью, находящиеся в местах лишения свободы, состоящие на наркологическом и психоневрологическом учете. Возрастные ограничения – не младше 25 лет, верхнего возрастного ценза нет.

Бадри Есиава, Sputnik

Гагрский район

Регистрацию инициативных групп, выдвигающих своих кандидатов на должность депутата районного Собрания, в Гагре завершили в воскресенье 21 марта. Всего их со дня начала подачи заявлений было 39.

Секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава отметил, что политических партий среди них нет, но есть пять представительниц прекрасной половины человечества.

"Собрание Гагрского района состоит из 25 депутатов. В основном баллотироваться планируют индивидуальные предприниматели. Есть также юристы, педагоги, один сотрудник правоохранительных органов. Избирательные списки пока уточняются, и на сегодняшний день у нас в районе около 25 тысяч голосующих", - рассказал Кортава.

Самому молодому кандидату в Гагрском районе 27 лет, а самому взрослому 61 год.

Гудаутский район

Последнее заявление в Гудаутской избирательной комиссии приняли вчера. По словам председателя комиссии Лаврентия Губаз, шесть инициативных групп из 63 передумали и забрали свои документы.

"Они объяснили свой отказ от участия в предвыборной гонке тем, что слишком большое количество кандидатов в том или ином округе, а также среди кандидатов есть близкие товарищи, родственники, которым они не хотят мешать. Это их выбор. 14 человек от общего числа – это кандидаты, которые были депутатами прошлых созывов", - уточнил Губаз.

Он также добавил, что в трех селах района - Блабырхуа, Бармыш и Мцара - на общих собраниях выдвинули своих кандидатов. В этом случае, как гласит закон, собирать подписи не надо. От политических партий никого представлено не было.

Свои силы в политике собираются проверить в основном кандидаты с высшим образованием – около 90% от общего количества. Среди них есть юристы, экономисты, учителя. Также есть несколько представителей среднетехнических профессий и несколько временно безработных.

За пост депутата будут бороться пять женщин, одна из них ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему 68 лет, но подавляющее их большинство в возрасте от 35 до 45 лет.

Как уточнил Губаз, избирательная комиссия выявили несколько нарушений в подписных листах. По регламенту, подписей должно быть не меньше 40 и не больше 70, но представители инициативных групп порой переусердствовали и собрали больше подписей, чем надо. Также были подозрения в том, что один человек ставил свою подпись и расписывался за близкого родственника. Их попросили исправить эти нарушения.

В Гудаутском районе 29 округов и около 24 тысяч избирателей, списки еще будут уточняться.

Сухумский район

В Собрание Сухумского района входит 15 депутатов. За места поборются 25 человек, которых выдвинули инициативные группы, пять из них - женщины, сообщил председатель избирательной комиссии Беслан Джопуа.

"Комиссия с сегодняшнего дня начинает проверять документы, подписные листы и приступит к регистрации кандидатов. Эту работу мы должны завершить за десять дней до выборов. Самому старшему кандидату 70 лет, а самому младшему 29 лет. Среди них есть депутаты прошлых созывов, педагоги, домохозяйки, временно неработающие", - сказал он.

Джопуа добавил, что политические партии никого в этот раз не стали выдвигать. Всего в Сухумском районе около трех тысяч избирателей.

Сухум

В Сухумской избирательной комиссии зарегистрировано 45 инициативных групп, четыре из которых видят своими депутатами женщин. Никого от политических партий, общественных объединений нет.

Самому молодому кандидату 25 лет, старшему - 59 лет. Начать политическую карьеру попробуют представители таких профессий, как архитектор, энергетик, стоматолог, хирург, инженер, спортсмены, предприниматели. Снова избраться в депутаты также попробуют два человека из последнего созыва столичного Собрания.

В Сухуме примерно 40 тысяч избирателей и 19 округов. До августа 2020 года округов было 26, но по решению депутатов столичного Собрания, их стало на семь меньше. Как тогда объяснили депутаты, связано это с тем, что количество избирателей в округах сильно разнится, и это противоречит законам страны. Также число депутатов должно быть нечетным.

Гулрыпшский район

В Гулрыпшском районе предусмотрено 15 депутатских мандатов. Списки избирателей состоят из более 11 тысяч человек. По словам зампредседателя местной избирательной комиссии Сусанны Триандофилиди, процедуру регистрации прошли 23 инициативные группы, политических партий не было.

"Среди кандидатов три женщины. Троим кандидатам по 70 лет, а самому молодому 25 полных лет. Что касается национального состава, в основном это абхазы и около трети армяне, других национальностей нет. Большая часть кандидатов - это депутаты прошлого созыва Собрания района", - отметила она.

Триандофилиди добавила, что комиссия приступит к изучению документов и подписных листов с дальнейшей регистрацией кандидатов во вторник 23 марта.

Очамчырский район

Председатель избирательной комиссии Роберт Шинкуба рассказал, что к 22 марта зарегистрировалось 39 инициативных групп и 15 кандидатов выдвигаются от политической партии "Амцахара".

"Приблизительно пять или шесть кандидатов – это те, кто уже был депутатом районного Собрания. Из общего числа моложе всех 26-летний парень, а самому взрослому 66 лет. 50 кандидатов абхазской национальности, трое - армяне и один кандидат грузинской национальности. Девушек у нас шесть", - отметил Шинкуба.

Две инициативные группы за время регистрации отказались от участия в выборах без объяснения причин. В Собрание Очамчырского района могут избраться 32 депутата. Голосуют более 15 тысяч человек.

Ткуарчалский район

Десять кандидатов выдвинула политическая партия "Амцахара" и 12 - инициативные группы в Ткуарчалском районе, об этом рассказал корреспонденту Sputnuk председатель избирательной комиссии Виталий Чачхалия.

"Самому взрослому кандидату 66 лет, а самому молодому 26 лет. Две женщины также будут избираться в депутаты. Профессии кандидатов разные. Есть и юристы, и строители, учителя, бизнесмены", - отметил он.

Как ранее уточнял Чачхалия, в Ткуарчалском районе более пяти тысяч избирателей. Выборы пройдут в самом городе и селах, но не во всех. Несколько сел объединены в округа, так как там проживает не так много людей с абхазским гражданством. В пример он привел 15 округ, где объединили семь сел.

Галский район

В Галском районе в списке кандидатов превалируют представители политической партии "Амцхара" - всего 11 человек. Также зарегистрировалась одна инициативная группа к 22 марта, рассказал председатель избирательной комиссии Галского района Игорь Амичба.

Он добавил, что самому молодому кандидату 32 года, самому старшему – 67 лет. Большая часть претендентов на пост депутата – это учителя и врачи. В списках претендентов также две женщины.

Стоит отметить, что выборы в органы местного самоуправления в Галском районе проводятся впервые с 2009 года. Как объяснил Амичба, это связано с тем, что всего 872 жителя района обладают абхазским гражданством. По решению руководства местной администрации и бывшего депутатского состава создано шесть округов в селах и пять городских.