Коронавирусом заразились еще 36 человек в Абхазии

Коронавирус выявлен у более чем 13 тысяч человек в Абхазии за все время. Очередные ограничительные меры по нераспространению вируса действуют в республике до 12 апреля.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 209 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них, сообщает Оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, 15 из них с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - восемь, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткурчалской ЦРБ - два.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии к 23 марта достигаает 13255. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12683 человека.