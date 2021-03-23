В тушении пожаров были задействованы четыре пожарных расчета и одно спасательное отделение Сухумского ПСО.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Серия пожаров произошла накануне вечером в Сухуме и Сухумском районе, сообщает МЧС Абхазии.

Пожарные отделения ПСО Сухума в промежутке времени между 19:51 и 21:49 трижды выезжали по вызову, отмечается в сообщении спасательного ведомства.

Вначале на улице Мушни Хварцкия загорелся электросчетчик в частном двухэтажном доме. Пожарным удалось быстро прибыть на место и ликвидировать возгорание, не допустив распространения огня на весь дом.

Позже спасатели тушили пожар в двухэтажном доме по четвертому проезду улицы Апсильской в селе Дзыгута Сухумского района. В результате происшествия выгорел второй этаж дома. Пострадавших нет. Медики ППСЧ-1 оказали психологическую помощь хозяевам дома.

Тем же вечером в 21:40 произошел пожар в трансформаторной подстанции на улице Соловьева в Сухуме. Сотрудники МЧС ликвидировали и это возгорание.

В общей сложности в тушении всех пожаров были задействованы четыре пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО Сухума.