Свыше 1,5 миллиона человек пересекли границу России с Абхазией с начала года

Российские пограничники в пункте пропуска "Адлер" прилагают усилия для обеспечения комфортного прохождения контроля, при этом выполняют свою главную задачу – следят за безопасностью государственной границы.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Пассажирский трафик на российско-абхазской границе в сутки достигает 20 тысяч человек и двух тысяч транспортных средств, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Всего с начала года пропущено свыше 1,5 миллиона человек и 400 тысяч транспортных средств, отмечается в сообщении.

Максимальное время, которое контролеры могут затратить на проверку документов, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего. При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, он имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.

В Погрануправлении напоминают, что пропуск через госграницу осуществляется только при наличии действительных документов.

"Перед поездкой граждане должны удостовериться, что срок действия паспорта, по которому они собираются пересекать границу, не истек, сам документ в исправном состоянии и в него не внесены сведения, не предусмотренные действующим законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.

При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением государственной границы, граждане могут обратиться в Погрануправление в Краснодаре по телефону доверия 8(861) 219-90-40, а также обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении пограничного контроля.