Находившийся в розыске за взятки гражданин России задержан в Абхазии

Задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере путем вымогательства.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска МВД Абхазии задержали разыскиваемого с 14 мая 2019 года Следственным управлением СК России по Республике Бурятия уроженца Амурской области Алексея Машкина, 1983 года рождения, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Генпрокуратура Абхазии удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Машкина для привлечения его к уголовной ответственности на территории России. Он будет экстрадирован в установленном порядке.

Машкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки с вымогательством и в особо крупном размере).

13 марта 2020 года обвиняемый заочно санкционирован судом города Улан-Удэ Республики Бурятия к содержанию под стражей с момента фактического задержания на территории России или с момента его экстрадиции на территорию России в случае задержания на территории иностранного государства.

Машкин в настоящее время содержится в ИВС МВД Абхазии.



