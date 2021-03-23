Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 марта

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. В среду 24 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром сильный дождь с грозой, местами дождь со снегом, днем переходящий в умеренный дождь, возможен туман. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление низкое.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +5°С +10°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70 - 90%.