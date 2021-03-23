Верховный суд отменил оправдательный приговор сотрудникам МВД в деле Анзора Тарба

Заседание Кассационной коллеги Верховного суда Абхазии состоялось 23 марта. 10 ноября 2020 года Сухумский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников МВД Абхазии, которых обвиняли в убийстве заключенного Анзора Тарба.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда в отношении сотрудников МВД Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Адгура Аутлева и Виталия Кулова и приняла решение вернуть дело на дополнительное расследование генеральному прокурору Абхазии.

В отношении бывших сотрудников МВД была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 23 мая.

Ранее начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместителю Аслану Чедия было предъявлено обвинение по статье 295 часть 1 "халатность по признакам ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан", и по части 3 "по аналогичным признакам, а также повлекшим по неосторожности смерть человека".

Майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномеченный отдела Управления уголовного розыска Виталий Кулов были признаны виновными по статье 288 части 3 Уголовного кодекса Абхазии – "совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий", а также по статье 105 части 4 "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и мучениями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Решение Кассационной коллегии Верховного суда может быть обжаловано в суд надзорной инстанции.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с административным правонарушением, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами дела о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденного после гибели заключенного Тарба в здании Министерства внутренних дел, стали сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.

13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.