Поправки к бюджету 2021: как прошло комитетское заседание в Парламенте Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии на последнем заседании в 2020 году не приняли проект Республиканского бюджета на 2021 год и направили его на доработки. Согласно закону, бюджетные обязательства в первые три месяца нового года исполняются по бюджету предыдущего года.

О том, какую работу провели над Республиканским бюджетом, какие изменения он претерпел, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Комитетское обсуждение

Заседание комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, посвященное бюджету на 2021 год, состоялось во вторник 23 марта. Руководитель комитета Натали Смыр в интервью радио Sputnik рассказала, что в обсуждении проекта бюджета принимали участие исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, заместитель министра финансов Ирма Амичба.

"При обсуждении проекта бюджета на 2021 год мы достаточно конструктивно подходили к нему, даже если возникали спорные моменты. И депутаты, и исполнительная власть четко понимают, что бюджет принимать надо, потому что идут задержки по расходам, какие-то расходы не выполняются. В таком режиме мы живем уже три месяца, и это неправильно, в этом я убеждена", - заметила Натали Смыр.

Что касается поправок в бюджет, то взаимопонимание найдено, и на ближайшей сессии Парламента депутаты их представят, сказала она.

"Мы пришли к тому, что представлять бюджет будет уже Парламент. По этому вопросу у нас был небольшой спор, мы считали, что исходя из того, что бюджет ушел на доработку, он должен быть представлен исполнительной властью, но чтобы не затягивать вопросы рабочего характера мы пришли к единому мнению о том, что бюджет будет представлять наш комитет", - подчеркнула парламентарий.

Параметры бюджета

Председатель комитета Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр также рассказала о том, что параметры бюджета на 2021 год претерпели изменения.

"По доходам государственного бюджета сумма запланирована в 10 миллиардов 463 миллиона рублей, и по расходам в 11 миллиардов 255 миллионов, дефицит обозначен в сумме 791 миллион рублей. Почему дефицит возрос со 123 миллионов до 791, потому,что учитывается остаток средств на 1 января 2021 года", - отметила она.

Поправки в бюджет предполагают увеличение расходов в области медицины на 19 миллионов рублей, также будут увеличены доплаты к пенсиям для граждан, получающих только абхазские выплаты. Увеличение намечено на четвертый квартал 2021 года.

"Будет увеличен межбюджетный трансфер на сумму 13 миллионов пенсионному фонду. Единственное, мы не договорились по вопросу установления приборов учета по линии "Черноморэнерго", этот вопрос будет вынесен на сессии", - сказала Смыр.

При этом депутат подчеркнула, что доходная часть бюджета не претерпела изменений.

"Мы не будем трогать доходную часть, потому, что у нас был достаточно сложный год по пандемии. Если у нас будет прорыв по доходам, то ничто нам не помешает сесть и проработать, куда направить эти денежные средства. Мы знаем реальное положение вещей, хотя с учетом ранее представленного плана социально-экономического развития, доходы поднимать надо", - отметила Смыр.

Общий объем доходов республиканского бюджета согласно проекту закона "О Республиканском бюджете на 2021 год", который не был принят депутатами Парламента предусматривался в сумме 8 502 030,1 тысяча рублей, расходов – 8 625 206,8 тысяч рублей, дефицит – 123 176,7 тысяч рублей. Общий объем Государственного бюджета Республики Абхазии по доходам - 10 589 866,7 тысяч рублей, по расходам – 10 713 043,4 тысячи рублей. Дефицит Государственного бюджета составлял 123 176, 7 тысяч рублей.