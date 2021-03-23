Коронавирус выявили еще у 19 человек в Абхазии за прошедшие сутки

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 205 человек, диагноз подтвердился у 19 из них, сообщает Оперштаб.

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В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 34 человека, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - семь, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ -два.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 13274. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12708 человек.