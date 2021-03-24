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Часть Гудауты останется без света в течение нескольких часов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (371)
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Подачу электричества в западной части Гудауты приостановили примерно в 10:00 в среду 24 марта.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Подача электроэнергии в западной части Гудауты приостановлена в связи с ремонтом подстанции "Гудаута-110", специалисты планируют завершить все мероприятия к 14:00 среды 24 марта, сообщили в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".

"Электричество отключили в связи с работами по модернизации подстанции "Гудаута-110" по улице Лакоба. По Инвестиционной программе проводится замена всего старого оборудования, ячеек, кабелей. Надеемся, что после капитального ремонта этой подстанции таких частых отключений уже не будет. Можно сказать, мы довели ее до современного уровня", - уточнили в колл-центре.

Без подачи электричества остались центр города, Гагрское шоссе, улица Киараз, село Алгыт, часть Бамборы.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (371)

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