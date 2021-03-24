Бжания встретился с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса

Предметом обсуждения на встрече стали проекты, которые реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс в республике, и дальнейшие планы.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в среду 24 марта.

Мусса Экзеков © Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания провел встречу с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков

"Добро пожаловать, Мусса Хабалиевич, я очень рад нашей встрече, вы много трудитесь во благо Абхазии, и мы это высоко ценим", - сказал президент, приветствуя Экзекова.

После встречи председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса рассказал о том, какие вопросы обсуждал с главой государства.

"Мы говорили о тех возможностях, которыми обладает Всемирный абхазо-абазинский конгресс в Абхазии, говорили о тех проектах, которые мы сегодня реализуем, как мы можем совместно использовать потенциал и расширить возможности. Есть полное понимание и большой интерес", - отметил он.

Также Экзеков сообщил, что договорился с президентом провести совместную встречу с командой Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

"Я предложил, чтобы каждый руководитель направления очень подробно раскрыл, что и как мы делаем, для кого, и рассказал о планах, которые у нас впереди", - сказал он.

Мусса Экзеков добавил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс совместно с руководством республики будет продолжать работу, направленную на улучшение жизни людей в Абхазии.