Бжания встретился с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в среду 24 марта.
- Мусса Экзеков© Sputnik / Томас Тхайцук
- Аслан Бжания провел встречу с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым© Sputnik / Томас Тхайцук
"Добро пожаловать, Мусса Хабалиевич, я очень рад нашей встрече, вы много трудитесь во благо Абхазии, и мы это высоко ценим", - сказал президент, приветствуя Экзекова.
После встречи председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса рассказал о том, какие вопросы обсуждал с главой государства.
"Мы говорили о тех возможностях, которыми обладает Всемирный абхазо-абазинский конгресс в Абхазии, говорили о тех проектах, которые мы сегодня реализуем, как мы можем совместно использовать потенциал и расширить возможности. Есть полное понимание и большой интерес", - отметил он.
Также Экзеков сообщил, что договорился с президентом провести совместную встречу с командой Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
"Я предложил, чтобы каждый руководитель направления очень подробно раскрыл, что и как мы делаем, для кого, и рассказал о планах, которые у нас впереди", - сказал он.
Мусса Экзеков добавил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс совместно с руководством республики будет продолжать работу, направленную на улучшение жизни людей в Абхазии.