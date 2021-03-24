Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 марта

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В четверг 25 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможен туман. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.