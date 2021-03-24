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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (49)
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Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему неустойчива из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В четверг 25 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможен туман. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (49)

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