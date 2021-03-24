Диагноз коронавирусная инфекция был зафиксирован у 26 человек из 183 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутской ЦРБ 23 марта, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 25 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

У обоих пациентов, мужчина 1942 года рождения и женщина 1961 года рождения, была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткурчалской ЦРБ -2.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13300 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12801 человек.