"С чистого листа": "Аидгылара" предложила Бжания объявить политическую амнистию

Республиканская общественная организация "Аидгылара" обратилась к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, имевшим место с 2004 год, и объявить политическую амнистию.

Такое решение, по мнению представителей организации, будет способствовать внутриполитической стабильности в Абхазии. О том, как политические и общественные организации восприняли обращение, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Обращение "Аидгылара"

В обращении общественной организации "Аидгылара", которое было сделано 22 марта говорится, что абхазская государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, еще более опасные формы, ежедневно, накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает.

"Такие понятия как ответственность, обоснованность, объективность, да и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми. Общество является невольным свидетелем родовых конфликтов. В повседневность введено решение возникающих вопросов путем сбора фамилий, митинги и шествия стали нормой жизни", - отмечается в тексте.

По мнению "Аидгылара", граждане год от года теряют веру в абхазскую государственность, в саму возможность его самостоятельного существования. На этом фоне от фокуса общественного мнения укрылись реваншистские настроения в Грузии и эти угрозы вполне реальны.

За прошедшие десятилетия ошибок и нарушений закона в Абхазии было угрожающе много, бессмысленно и опасно искать виноватых, говорится в обращении. "Аидгылара" считает необходимым начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества.

Организация предложила президенту дать объективную, политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, а также несанкционированным митингам и шествиям периодически ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в нашей республике в период с 2004 года по настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности.

Также они считают необходимым начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущения антиконституционных действий и реального объединения народа.

"Уверены, что реализация идеи, продекларированной вторым Президентом Республики Абхазия - Багапш Сергеем Васильевичем о начале движения "с чистого листа", позволит заложить прочную основу новой политико-правовой культуры и однозначно предопределит стабильное социально-экономическое развитие нашей Родины", - говорится в тексте.

"Аидгылара" обратилось ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям с просьбой поддержать нашу инициативу.

Реакция на обращение

"Амцахара"

Уже 23 марта на обращение "Аидгылара" отреагировала политическая партия "Амцахара", которая приветствовала инициативу в целях консолидации общества.

"Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан", - отмечено в частности в заявлении.

"Амцахара" также обращает внимание на то, что в Абхазии необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы "новой политико-правовой культуры", что, безусловно, "предопределит стабильное социально-экономическое развитие страны".

"Единая Абхазия"

Политсовет партии "Единая Абхазия" также поддержал обращение. "Мы, безусловно, согласны с предложением начать все "с чистого листа" и прекратить поток взаимных упреков и обвинений, как в различных политических катаклизмах, так и в других кризисных явлениях в жизни нашей страны. Однако любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия", - отмечается в заявлении "Единой Абхазии".

В этой связи партия "Единая Абхазия" считает необходимым провести заседание Общественного совета при президенте с участием представителей различных политических и общественных организаций, как провластных, так и оппозиционных.

"Итогом этого заседания должно стать формирование нескольких постоянно действующих рабочих органов по вопросам конституционной реформы, выработки модели социально-экономического развития, основных приоритетов внешней политики и т.д. Итогом де деятельности этих органов должны стать конкретные программы развития Абхазии по важнейшим направлениям политической и экономической жизни", - заявляет политсовет "Единой Абхазии".

По мнению "Единой Абхазии", важным шагом на пути социального согласия может стать подписание рамочного Общественного договора между ведущими политическими силами, в котором найдут отражение основные правила игры и принципы цивилизованной политической конкуренции.

"Аитайра"

Руководитель политической партии "Аитайра" Леонид Лакербая в интервью Sputnik отметил, что обращение "Аидгылара" будет рассмотрено возглавляемой им партией, как и другие предложения по стабилизации ситуации в стране, предлагаемые другими общественными и политическими организациями.

В том числе, речь идет и о создании коалиций партий и движений, поддержавших выдвижение Аслана Бжания кандидатом в президенты и по-прежнему поддерживающих его, уточнил он.

Лакербая также выразил личное мнение по поводу обсуждаемой темы. Он считает, что обращение "Аидгылара" можно было сделать в рамках уже предложенного главой государства формата по взаимодействию власти с оппозицией и не только с ней.

"Об этом почему-то партия "Аидгылара" забыла. Речь идет об общественном совете при президенте, что он предлагал еще 23 февраля текущего года. Полагаю, что после своего обращения "Аидгылара" вернется в общественный совет", - подчеркнул он.

Леонид Лакербая выразил удивление моментальной реакцией со стороны партии "Амцахара" на обращение "Аидгылара".

"Ведь не единожды предпринятые попытки дать совместно с рядом партий и движений оценку тех или иных событий натыкались на временной фактор. В руководстве "Амцахара" четко давали понять, что для принятия решений им нужно, как минимум, два-три дня. Удивительно, что в данном случае не прошло и суток, а решение было готово. Второе – фраза "с чистого листа" была сказана президентом Сергеем Багапш более 16 лет назад. Понятно желание второго президента страны обеспечить таким образом внутриполитический консенсус в республике не нашло тогда понимание у оппонентов. А что же конкретно означает "с чистого листа 2"? Не уж-то экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Интересно, кто все это озвучит?", - сказал Лакербая.

"Абааш"

Инициативу поддержала и общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Абааш", возглавляемая Гарри Бигвава.

"Нагнетение, которое может вылиться в очередное противостояние в обществе опасно. Дабы не допускать очередных потрясений мы призываем общественных деятелей, общественно-политические движения и партии поддержать инициативу РОО "Аидгылара", - говорится в заявлении организации.

Представители "Абааш" также выразили уверенность, что президент Абхазии обязан отреагировать на данную инициативу.

"Аруаа"

Председатель ветеранской организации "Аруаа" Тимур Гулиа в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия отметил, что он ознакомился с заявлениями трех организаций о консолидации всех политических сил республики. По его словам "Аруаа" не раз выступало за конструктивный диалог с руководством страны, однако эти призывы пока еще не были услышаны.

"Диалог между руководством страны и оппозицией должен быть сбалансированным, имеется в виду по количеству партий, которые будут участвовать в этом диалоге, это провластные и оппозиционные. Также должны быть определены механизмы диалога - правила, цели и задачи", - считает Гулиа.

Он отметил, что пока комментировать само заявление организаций преждевременно, так как "Аруаа" входит в союз оппозиционных сил Абхазии вместе с другими политическими силами.

"Поэтому по данному заявлению, которое сделали "Аидгылара", мы после некоторых консультаций высшего совета, возможно, сделаем заявление. Еще раз повторяюсь, мы неоднократно обращались к руководству страны с призывом сесть за стол переговоров и вести диалог во благо нашего народа и страны. Это не просто слова, хоть может и банально звучит, но мы правда так хотим. Ни одно наше заявление, ни один наш призыв не был услышан. Нас даже на АГТРК не пускают. Мы-то со своей стороны сделали последовательные шаги, но со стороны властей мы еще не видим этого. Как только мы увидим первые шаги со стороны властей, мы готовы к диалогу", - подчеркнул Гулиа и добавил, что модератором диалога должен быть сам президент, как "гарант Конституции".

Председатель "Аруаа" прокомментировал и фразу о том, что абхазским политическим силам стоит "начать с чистого листа", которая принадлежит второму президенту Сергею Багапш.

"Но тогда можно было так говорить, потому как у Сергея Васильевича Багапш вице-президентом был Рауль Джумкович Хаджимба, который тогда представлял оппозицию. Если говорить о начале действий "с чистого листа" тогда это имело актуальность. Сегодня для меня лично непонятно, с какого это чистого листа и еще непонятно слово "амнистия". Кого мы должны амнистировать. Очень много вопросов. Думаю, что стоит обсудить прежде чем сделаем официальное заявление", - добавил Тимур Гулия.

"Форум народного единства"

С заявлениями политической организаций ознакомился и лидер "Форума народного единства" Аслан Барциц. По его словам ФНЕА всегда готово к конструктивному диалогу, однако и со стороны власти должны быть сделаны конкретные шаги в этом направлений.

Барциц считает, что сегодня перед руководством страны стоит важный вопрос - определение четкой позиции по отношению к Грузии, и пока он не будет решен, перейти к обсуждению других вопросов невозможно.

"Первое, сегодня мы хотели бы видеть четкое отношение главы государства к вопросу взаимоотношений между Абхазией и Грузией. Мы давно определились в этом вопросе, и хотели бы от него услышать, как он определился по этому вопросу. Нам непонятны всякие многоуровневые, торговые отношения с Грузией, мы против всего этого. Мы ждем четкой позиции в отношении Грузии. Пока мы не услышим четкой позиции, мы ни о чем другом говорить не можем. Мы не способны воспринимать никакой другой проблематики. После того, как мы пережили войну мы по новому возвращаемся к этому вопросу? Для подавляющего большинства населения Абхазии - это очень болезненный вопрос. Дальше говорить на эту тему я не хочу по одной простой причине - мы ждем внятного, понятного, однозначного ответа", - пояснил он.

По мнению лидера "Форума народного единства", консенсус и спокойствие в стране можно достичь лишь тогда, когда "власть внятно работает".

“Что касается форума, мы настроены на конструктивный диалог. Мы не собираемся жечь покрышки, штурмовать президентский дворец. Мы готовы работать конструктивно с властью, если мы увидим обратную связь. Пусть покажут план действий, план реформ, мы только за, мы только будем помощниками. Вот это есть государственный подход, иного подхода мы не признаем”, - подчеркнул Барциц.

Он добавил, что между властью и другими политическими силами необходимо установить доверие путем открытости. Важную роль, как считает Барциц, в этом процессе играют СМИ.

В Абхазском народном движении обращение "Аидгылара" не комментируют.