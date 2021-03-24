Пятеро задержаны в Галском районе по подозрению в потреблении наркотиков

Среди задержанных был глава одного из сел Галского района, а также инспектор районного филиала "Черноморэнерго".

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Пятеро граждан задержаны в Галском районе по подозрению в потреблении наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Оперативно-профилактические мероприятия проводились в Галском районе 23 марта сотрудниками СОБР, УУР, УКОН и УГАИ МВД РА совместно с ОВД по Галскому району.

Среди задержанных глава села Хашта Галского района Беслан Туркия, 1987 года рождения. Туркия, житель поселка Агудзера Гулрыпшского района, согласно акту медицинского освидетельствования, употреблял метадон и каннабиноиды.

24 марта судом Галского района Беслан Туркия подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 70 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

От процедуры медицинского освидетельствования отказался Ираклий Лакрба, 1978 года рождения, житель Очамчыры, занимающий должность инспектора галского филиала "Энергосбыт" "Черноморэнерго". Постановлением Галского районного суда Ираклий Лакрба подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.

Житель села Арасадзых Очамчырского района Астамур Лагвилава, 1969 года рождения, также находился под воздействием метадона. Он был подвергнут административному взысканию в виде штрафа на 800 МРОТ.

Галским районным судом за незаконное потребление наркотических веществ подвергнуты административному аресту сроком по 15 суток Георгий Шария, 1978 года рождения, житель Гала, и Онисе Хубилава, 1974 года рождения, житель Республики Украина, временно проживающий в Галском районе.

За злостное неповиновение сотрудникам милиции на десять суток также был арестован задержанный в ходе рейдовых мероприятий житель Галского района Леван Хасая, 1972 года рождения.