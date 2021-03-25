"Дело семейное": что не дает абхазской женщине бороться с насилием

Семинар на тему домашнего насилия в рамках проекта "Закон молчания", который реализуется при поддержке "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" состоялся в Сухуме в среду 24 марта.

На встрече были затронуты темы восприятия жертвы домашнего насилия в обществе, осуждения поведения жертвы и связь экономической нестабильности с домашним насилием.

Асмат Цвижба, Sputnik

Дело семейное

По словам заместителя начальника "Службы социальной поддержки детей и семей" Алины Агрба, основная проблема, связанная с домашним насилием в отношении женщины, – это наличие стойких убеждений в обществе, что насилие - "дело семейное".

"Как только мы пытаемся вмешиваться, подключая структуры, то начинают вмешиваться какие-то родственники, семья, люди, которые считают, что могут решить проблему на своем уровне", - сказала она.

По мнению Агрба, очень важно, чтобы поведение агрессора осуждалось в обществе. И даже если у социальных служб нет возможности повлиять на него с точки зрения закона, то он должен чувствовать себя виновным в глазах социума.

Старший инспектор отдела участковых уполномоченных милиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности МВД Ирма Джинджуа добавила, что далеко не каждая семья хочет выносить "сор из избы" и обращаться в милицию не только из чувства осуждения, но и из-за страха.

"Например, если глава семьи выражает агрессию по отношению к членам семьи, то после ухода сотрудников милиции, он еще больше проявляет агрессию. Поэтому когда к нам поступает сигнал, то мы в первую очередь обращаемся в социальные службы, чтобы они начали работать с этой семьей, а затем подключаются инспекторы и, конечно же, накладываются какие-то наказания. Но через какое-то время все повторяется", - объяснила она и добавила, что в большинстве случаев агрессия в семье взаимосвязана со злоупотреблением наркотиками или алкоголем.

Также Джинджуа добавила, что сложность сотрудникам милиции создает и тот факт, что часто после обращения в отношении насилия со стороны супруга, женщина на следующий день может написать встречное заявление или забрать свое заявление, объяснив это тем, что "просто разозлилась на супруга".

Сама виновата

Если же женщина, несмотря на страх осуждения и повторной агрессии, все же решилась обратиться за помощью, то общество поставит на ней "клеймо" на всю жизнь, считает Алина Агрба.

"Потому что у нас всегда наоборот – всегда виновата женщина, которая спровоцировала, допустила, довела. И обязательно найдется какой-то родственник, который будет осуждать ее поведение. Если мы сможем хоть в маленьком проценте изменить восприятие в обществе, то это уже большой прогресс", - добавила она.

По словам сотрудника Женского фонда развития Ланы Чкадуа, в большинстве случаев женщина не находит поддержку даже у своих родителей или родственников, что связано со стереотипами о том, что необходимо в любой ситуации сохранить семью, а быть в разводе стыдно.

"Как у нас говорят, "должна умереть там, куда вышла замуж". Сталкиваясь с насилием любого вида, женщина понимает, что она не получит поддержку от самых близких", - сказала она.

К тому же, по мнению Чкадуа, домашнее насилие связано с экономической зависимостью женщины от супруга или семьи.

"Она понимает, что если все же захочет уйти из семьи, то она полностью зависит от супруга. Если дело касается детей, то она не сможет их самостоятельно обеспечить, и получается замкнутый круг. Мне кажется, если мы не будем способствовать экономической состоятельности женщин, то это станет фактором, который будет удерживать их в семье, где происходит насилие", - объяснила она.

Участники встречи сошлись во мнении, что всем структурам необходимо пошагово разработать систему реагирования на случаи насилия и четко разработать законодательную базу, которую можно будет использовать.