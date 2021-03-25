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Пожилой мужчина погиб в результате взрыва в селе Члоу Очамчырского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Взрыв в селе Члоу Очамчырского района произошел примерно в 7:00-8:00 в четверг 25 марта. Детали не уточняются.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Пожилой мужчина погиб в результате взрыва в селе Члоу Очамчырского района, рассказала корреспонденту Sputnik глава соседнего села Гуада Циала Ашуба.

"Он спускал чало (сено от кукурузы - прим.) и когда встал на лестницу, что-то под ним взорвалось. Не могу точно сказать, была это мина или граната. Об этом будут лучше знать специалисты МЧС, которые здесь уже были. Фамилия мужчины Джопуа. Он жил в Члоу на границе с нашим селом. Нас разделяет небольшая речка. Ему было около 80 лет, из очень хорошей, трудящейся семьи был", - отметила Ашуба.

Взрыв произошел примерно в 7:00-8:00 четверга 25 марта. Более подробную информацию профильные органы пока не предоставили.

Глава села Члоу Аслан Сангулия подтвердил гибель мужчины в результате взрыва, но подробностями случившегося инцидента он пока не обладает. По его словам, на месте работают специалисты МЧС, ждут приезда сотрудников СГБ.

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