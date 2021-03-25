Россия и Абхазия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год

Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба находится с рабочим визитом в Москве. В четверг он провел встречу со своей российской коллегой Ольгой Любимовой.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Абхазия и Россия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год, об этом сообщается на сайте Министерства культуры республики.

Документ подписан главами министерств культуры Абхазии и России Гудисой Агрба и Ольгой Любимовой.

В рамках Плана сотрудничества на май 2021 года в Абхазии запланированы концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, РУСДРАМ выступит со спектаклем "Кровавая свадьба" на открытии ХХIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге.

В День независимости Абхазии, 26 августа, в Сухуме представят концертную программу лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского совместно с Государственным симфоническим оркестром Государственной филармонии Республики Адыгея при участии Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку, в прошлом году странам удалось реализовать ряд совместных проектов.

"В частности, ярким событием стали концерт Академического большого хора "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России Л. З. Конторовича на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и онлайн-показ спектакля "Хаджи-Мурат" Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, который набрал более 200 тысяч просмотров", - сказала Любимова, отдельно выделив успешную реализацию онлайн-проекта "Дни культуры без преград".

В рамках встречи также было заявлено, что российская сторона окажет содействие проведению как очных, так и онлайн мероприятий по линии образовательных учреждений культуры. Любимова отметила высокий уровень сотрудничества между библиотеками Абхазии и России.

"На постоянной основе проводятся программы повышения квалификации, семинары, обмен изданиями и выставками. Эта сфера приобретает совершенно иное значение, становится местом силы для молодого поколения", - рассказала глава российского Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что в среду 24 марта Гудиса Агрба встретился с первым заместителем руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Сергеем Мирзояном. В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы учета и реставрации объектов культурного наследия, практику правового регулирования в части использования и сохранности объектов наследия.