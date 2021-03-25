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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (50)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточная периферия западного антициклона.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В пятницу, 26 марта, ожидается погода с переменной облачностью, ночью и утром дождь, местами дождь со снегом, возможен туман, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег с дождем, снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70 - 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (50)

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