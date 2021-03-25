План осеннего и весеннего призыва в армию Абхазии не выполнен

В Министерстве обороны Абхазии под председательством Владимира Ануа подвели итоги призыва на военную службу в 2020 году.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. План весеннего и осеннего призыва в Вооруженные силы Абхазии не выполнен, заявил на совещании в Минобороны начальник второго отделения военного комиссариата подполковник Эрик Адлейба. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".

По его словам, план не выполнен по разным причинам, в том числе объективным. Как отмечает Адлейба, некоторые призывники уклоняются от службы, кто-то признан негодным к армии.

Существует проблема со студентами, обучающимися за пределами Абхазии, они не своевременно предоставляют справки с места учебы. При этом студенты, обучающиеся заочно в абхазских вузах, также уклоняются от военной присяги. Свою роль сыграла и ситуация с пандемией коронаивруса.

Адлейба уверен, что необходимо усовершенствовать работу военно-учетного стола при администрациях районов и сел.

"А в Министерстве здравоохранения упорядочить прохождение медицинских комиссий призывниками. В районах, где нет таких возможностей, надо предусмотреть работу выездных медицинских комиссий", - приводит "Апсныпресс" слова Адлейба.

Он добавил, что Минобороны при взаимодействии с соответствующими органами были проведены мероприятия по выявлению уклонистов от военного призыва и доставки их на призывной пункт.

Глава ведомства Владимир Ануа призвал применять жесткие меры к уклонистам и привлекать их к административной и уголовной ответственности, усилить работу призывных комиссариатов, наладить более тесную связь с правоохранительными органами.

По итогам заседания был утвержден план на 2021 год.