Несколько районов Сухума останутся без воды 26 марта

Подача питьевой воды будет отключена в районах Турбазы и Келасура в связи с работами по ремонту коллектора.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Подача питьевой воды в части Сухума будет прекращена с 00:00 до 18:00 часов 26 марта, сообщает МУП "Водоканал".

Отключения произойдут в районах Турбазы и Келасура. Это связано с ремонтом канализационного коллектора в районе Келасура.

МУП "Водоканал" приносит извинения за предоставленные неудобства.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с ремонтом части водопроводной сети, предприятию нужно заранее отключить воду, обычно это происходит ночью. Нужно 12-13 часов, чтобы трубы стали сухими. После завершения ремонта, для того чтобы система снова заполнилась, необходимо определенное время. Соответственно, даже если ремонт предполагает два-три часа работы, город остается без воды на 15-20 часов.