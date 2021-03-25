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Прокуратура Сухума возбудила дело против напавших на отделение милиции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210325/1032087081/Prokuratura-Sukhuma-vozbudila-delo-protiv-napavshikh-na-otdelenie-militsii.html

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, совершивших данное преступление.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Гурама Анкваб 1987 года рождения, Музы Мургвлиани 1987 года рождения и неустановленного следствием лица, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, 7 марта 2021 года, примерно в 03:30 утра, Анкваб, Мургвлиани и неустановленное следствием лицо, вооруженные реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, произвели выстрел в здание отделения милиции №1 Управления внутренних дел по Сухуму по улице Аргун в районе дома №4.

Правонарушители действовали умышленно, зная, что в здании находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей.

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